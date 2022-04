Jongen steekt hoofd uit dakraam en komt klem te zitten, brandweer rukt uit

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Kind zit klem met nek in dakraam

De brandweer heeft een jongen bevrijd die klem was komen te zitten toen hij zijn hoofd uit het dakraam van een auto stak. Het raampje ging dicht en de jongen kreeg zijn hoofd niet meer zelf los. Aan de toestand hield hij een klein krasje in zijn nek over. Het dakraam kwam er minder goed van af; dat moest worden kapotgeslagen om het kind te bevrijden.