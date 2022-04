Lekker smerig, rugbytoernooi in de modder [FOTO'S]

Foto's: Karin Kamp Volgende Vorige 1/4 Foto's: Karin Kamp

De jaarlijkse strijd door de modder in Dommelen is terug van weggeweest. Bij het modderrugby zijn slechts een paar ingrediënten nodig: een loodzware zandzak, een omgeploegd maisveld en fanatieke spelers die niet bang zijn om helemaal los te gaan in de blubber.

Het modderrugby in Dommelen - ook bekend als Kwalleballen - is erg populair. Twee jaar lang kon het evenement niet doorgaan vanwege de coronapandemie, maar zondag werd er als vanouds volop geduwd, getackeld en bovenop de ander gesprongen.

De regels zijn simpel: zorg ervoor dat de zandzak in de poel van de tegenstander terechtkomt. Hoe, dat maakt niet uit. Eigenlijk is alles veroorloofd, alleen als een van de rugbyers echt in het nauw komt en kopje onder dreigt te gaan in de drek, grijpt de scheidsrechter in.