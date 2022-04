Honderden reizigers moeten station Eindhoven verlaten na loos alarm

Honderden mensen hebben zondagavond rond zes uur het Station Eindhoven Centraal moeten verlaten of ze konden het gebouw niet in. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen (NS) was er sprake van loos alarm en is het treinverkeer niet ontregeld. Na ruim een half uur werden de toegangspoortjes weer geactiveerd.

De woordvoerder liet weten dat het alarm per ongeluk door een medewerker van een van de winkels in het stationsgebouw was ingeschakeld. Later op de avond meldde spoorbeheerder ProRail dat voetbalsupporters het glas van een brandmelder in de Jumbo-winkel hadden ingeslagen. Eerder op de dag speelden in Eindhoven PSV en RKC Waalwijk tegen elkaar.

Personeel van NS had snel in de gaten dat er zich geen calamiteit had voorgedaan. Aan reizigers of andere mensen die naar buiten waren gedirigeerd werd toen gemeld dat ze weer naar binnen mochten, zo voegde ze eraan toe. Ondertussen werd wel omgeroepen dat het stationscomplex onmiddellijk zou moeten worden verlaten.

Een 112-correspondent laat weten dat mensen tot kort voordat het gebouw weer was vrijgegeven - zeker een half uur nadat het alarm was afgegaan - door medewerkers van NS nog was gesommeerd het gebouw niet te betreden. Ook viel het hem op dat er geen politie was of andere handhavers om de drukte in goede banen te leiden. Zowel aan de centrumzijde als aan de kant van busstation Neckerspoel was het volgens hem erg druk.

Hoewel NS-personeel dus volgens de woordvoerder snel wist dat er niets ernstigs aan de hand was, bleef het alarm loeien. "Het duurde veel langer dan we wilden voordat het alarm kon worden gereset", zo zei ze. Dit was een gevolg van een technische storing. "Wellicht ontstonden hierdoor tegenstrijdige lezingen", vertelde de woordvoerder. "Er is bewust geen politie ingeschakeld, omdat snel duidelijk was dat het om loos alarm ging."

De NS onderzoekt waardoor de storing is ontstaan om herhaling te voorkomen. De woordvoerder vindt het 'heel vervelend' voor de mensen die last hebben gehad van het loos alarm.