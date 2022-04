Rico Verhoeven maakt comeback tijdens groot nieuw evenement in oktober

Rico Verhoeven maakt eind oktober zijn grote rentree. De kickbokser uit Halsteren staat dan in de ring tijdens een groot nieuw evenement in Ahoy: HIT IT. Wie zijn tegenstander die avond zal zijn, is nog niet bekend.

Op sportief gebied is het momenteel wat stil rondom Verhoeven. Onlangs verscheen weliswaar een documentaireserie over zijn leven, maar zijn laatste optreden in de ring was op 23 oktober van vorig jaar. Tijdens die partij - die hij won van de Belgische Marokkaan Jamal Ben Saddik - liep hij een zware oogblessure op. Daar herstelt hij nu nog altijd van.

Toch moet hij volgens zijn doktoren op 29 oktober weer helemaal de oude zijn. Dan vindt in Ahoy het grote nieuwe evenement plaats, waar naast kickbokswedstrijden ook ook muziekoptredens worden georganiseerd. "Zoals we het kennen vanuit Amerika", vertelde Verhoeven maandagochtend in Wakker!.

Tien jaar ongeslagen

Tegen wie Verhoeven het opneemt tijdens HIT IT, is nog niet bekend. "Het wordt sowieso een tegenstander van formaat. De komende weken zullen we steeds meer bekend maken." Wel is al duidelijk dat het geen titelgevecht zal worden.

Toch zal de 33-jarige wereldkampioen er alles aan doen om niet te verliezen, vertelde hij zondagavond aan tafel bij Humberto. "Er staat eigenlijk gewoon nog steeds heel veel op het spel voor mij. Ik moet en zal ongeslagen blijven tot eind 2024." Lukt dat Verhoeven, dan is hij tien jaar lang de beste van de wereld.

Overigens zal niet alleen Verhoeven de ring betreden. Ook oud-voetballer Dirk Kuyt trekt de handschoenen aan en neemt het op tegen een andere bekende Nederlander. Wie dat is, moet ook nog bekend worden.

