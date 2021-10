Rico Verhoeven ziet nog niets door zijn linkeroog, 'maar het komt goed'

Rico Verhoeven (beeld: NOS) vergroot

Hij ziet nog niet veel door zijn linkeroog, maar het is nagekeken in het ziekenhuis en alles komt goed. Dat zegt Rico Verhoeven een paar dagen na zijn overwinning op Jamal Ben Saddik. Hij heeft zondag voor het eerst in lange tijd weer eens een dag met zijn gezin door kunnen brengen en daar volop van genoten.

Janneke Bosch Geschreven door

Nee, zijn oog doet het nog steeds niet, lacht Verhoeven. "Maar het gaat op zich goed. Ik ben bij de dokter geweest en alles was goed. Alleen wat schade aan de buitenkant. Het scheurtje is dichtgemaakt en schoongemaakt. Dus ik ging met een goed gevoel uit het ziekenhuis weg", zegt de kickbokser maandag tegen NOS Sport.

"Ik zeg gewoon dat papa zijn halloweenmasker al heeft opgezet."

Voor zijn kinderen was het wel behoorlijk schrikken, zo'n zwaar gehavend gezicht bij papa. "Zeker in het begin zijn ze wel geschrokken, ze moesten ook huilen. Voor mijn kinderen staat daar toch papa. Ze weten wel dat papa vecht, maar zó... met het bloed dat er aan alle kanten uit komt." Gelukkig kunnen ze er inmiddels grapjes over maken. "Ik zeg gewoon dat papa zijn halloweenmasker al heeft opgezet", grinnikt Verhoeven. "En ik moest wel lachen: ik had de hele dag een beetje ijs op mijn oog. En ik zei tegen mijn zoon: ik doe ijs erop en dan gaat het over. En mijn zoon vroeg: is het al over? Dus ik haal het ijs eraf en en zei ja! Het is over! En mijn zoon kijkt en schudt langzaam zijn hoofd.... nee papa. Het is nog niet over."

"Ik dacht: wat ben ik een pannenkoek. Teleurgesteld dat ik twee keer een fout maakte."

Na een welverdiende dag met zijn gezin heeft Verhoeven voor het eerst de wedstrijd tegen Ben Saddik teruggekeken. "Toen was ik wel positiever. Het probleem is dat ik heel kritisch ben op mezelf. Na de wedstrijd kwam iedereen, trainers en coaches, de ring in. Ze riepen: wat ben je een beest, wat ben je een monster! En ik dacht alleen: wat ben ik een pannenkoek. Ik was teleurgesteld dat ik twee keer een fout maakte." Maar nu hij de beelden terug heeft gezien, kijkt hij wat milder naar zichzelf. "Eigenlijk valt het wel mee. Ik maakte maar twee keer een fout, maar verder ging het eigenlijk best aardig. En we hebben nu iets dat beter kan, dat vind ik altijd leuk." LEES OOK: Rico Verhoeven is te sterk voor Jamal Ben Saddik en behoudt wereldtitel Het intense gevecht tussen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik in 9 foto's Rico over gevecht: 'Had veel pijn, maar die geef je mentaal 'n andere plek'

