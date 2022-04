Meesterwerk over brand bij Grote Kerk voor het eerst te zien in Breda

Vlammen slaan uit een gebouw naast de kerk. Tientallen mensen proberen met ladders en emmers uit alle macht te redden wat er nog te redden valt. De paniek is haast voelbaar wanneer je naar het schilderij ‘Brand bij de Grote Kerk in Breda’ kijkt. Het meesterwerk uit de zeventiende eeuw is vanaf dinsdag voor het eerst te zien in Stedelijk Museum in Breda.

Het schilderij is onlangs aangekocht door het Noordbrabants Museum. Stedelijk Museum Breda krijgt de gelegenheid om het werk als eerste te exposeren. Het museum in Breda was al in bezit van het schilderij ‘Gezicht op de Schiedamse Poort te Delft’ van Frans de Momper. Anders dan de titel doet vermoeden, zijn ook op dit werk verschillende Bredase gebouwen afgebeeld.

“We zijn erg blij dat we dankzij de geste van Het Noordbrabants Museum de twee ‘Bredase’ De Mompers samen kunnen tonen. Bezoekers krijgen zo een beter beeld van de sfeervolle en fantasierijke werkwijze van de kunstenaar. Ik vind het een prikkelende gedachte dat de schilderijen elkaar voor het eerst ontmoeten”, aldus directeur Dingeman Kuilman van Stedelijk Museum Breda.

De Antwerpse Frans de Momper verbleef regelmatig in de Noordelijke Nederlanden. Zowel in het Noorden als in het Zuiden deed hij ideeën op voor zijn stadsgezichten en landschappen. Frans is een telg van een beroemde kunstenaarsfamilie. Hij werd in 1603 geboren als zoon van Jan de Momper II en is de neef van de bekende landschapsschilder Joos de Momper II.

Het schilderij ‘Brand bij de Grote Kerk in Breda’ is tot en met 13 november te zien in de collectiepresentatie van het museum in Breda. Daarna krijgt het werk een plek in het Noordbrabants Museum in Den Bosch.