Vrouw verkracht in Bakel, nog geen spoor van de dader

Agenten deden buurtonderzoek in de omgeving van het Kerkepad (foto: Noël van Hooft).

Een vrouw uit Bakel is zondagavond in haar woonplaats verkracht in de buurt van het Kerkepad. De politie deed daar maandagochtend buurtonderzoek, maar heeft vooralsnog geen signalement van de dader naar buiten gebracht.

Sven de Laet Geschreven door

"Ik hoorde het vanochtend en ben me rot geschrokken", vertelt een vrouw die aan het pad woont. " Ik voel me hier altijd heel veilig." Een andere buurtbewoonster was zondagavond rond elf uur buiten om haar hond uit te laten. "Toen heb ik niks gemerkt van wat er even daarvoor gebeurd moet zijn. Bizar, ik loop hier elke avond." Inmiddels zou het buurtonderzoek zijn afgerond en zijn de agenten vertrokken uit de straat. De politie laat weten op dit moment niet meer informatie te kunnen geven.