Zware mishandeling: politie zoekt man met Willem II-tatoeage op zijn rug

Foto: reconstructie Bureau Brabant

Voor een 24-jarige man is het vieren van de overwinning van Willem II op PSV geëindigd in het ziekenhuis. Onderweg naar de binnenstad van Tilburg liep een ontmoeting met een groep van vijf mensen uit op een zware mishandeling. Het slachtoffer kwam in het ziekenhuis pas bij bewustzijn. De politie is nog op zoek naar de daders.

Daarbij wordt in het bijzonder gezocht naar een man met een opvallende Willem II-tatoeage op zijn rug. In Bureau Brabant is een reconstructie te zien van de zware mishandeling. Het slachtoffer fietste op 25 september samen met twee vrienden richting het Korvelplein in Tilburg om de 2-1 overwinning te vieren. Onderweg trof het groepje vrienden een andere groep. Over en weer werd er wat geroepen. Het slachtoffer draaide om en ging naar het groepje. Daar ging het mis, want uit het niets kreeg het slachtoffer een klap tegen de zijkant van zijn hoofd.

"Niet doen. Hij is ook voor Willem II."

Het slachtoffer belandde in het ziekenhuis met vijf hechtingen in zijn achterhoofd en een gekneusde kaak. Ook hield hij blijvend hersenletsel over aan de klap. Zo kan hij zich niet goed concentreren, heeft hoofdpijn en wordt duizelig bij een inspanning. Volgens de politie had het slachtoffer ondanks alles nog een paar heldere momenten. Zo hoorde hij liggend op de grond een omstander roepen: 'Niet doen. Hij is ook voor Willem II.' Het slachtoffer zag ook wie die uitspraak deed: de man met een grote tatoeage op zijn rug van de bekerfinale van Willem II tegen Ajax. De politie is op zoek naar deze man die mogelijk iets meer over de aanleiding van de mishandeling en het groepje van vijf mensen kan vertellen.