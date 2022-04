Echt HEMA! Randy is gek van HEMA en heeft zijn eigen HEMA-museum

Randy in zijn Hema museum

Verscholen in een loods op bedrijventerrein De Rietvelden in Den Bosch is een heus HEMA-museum te vinden. Het is van de 25-jarige HEMA-medewerker Randy van Merwijk. Hij is zo gek van het winkelbedrijf dat hij in zijn vrije tijd het museum runt. De liefde voor HEMA werd hem als kind al bijgebracht door zijn oma die er heel lang heeft gewerkt.

Randy komt net terug van de kringloopwinkel in Breda als hij trots zijn museum laat zien. Hij struint vaak kringloopwinkels af om nieuwe HEMA-spullen te vinden. Volgens Randy ligt er in iedere kringloopwinkel wel iets van het warenhuis. De loods is al aardig volgepakt met spullen. Er kan weinig meer bij. Voor bezoekers is het een feest van herkenning. Het is opvallend wat HEMA in de loop der jaren allemaal heeft verkocht. Zo was er in de jaren tachtig zelfs even een HEMA-televisie te koop.

De kracht van HEMA zit hem volgens Randy in de eenvoud en het minimalistische ontwerp. De afgelopen jaren dreigde het bedrijf bijna ten onder te gaan. "Het was spannend", zegt Randy. "Maar nu er met de Jumbo een nieuwe eigenaar is en de schuldenlast van HEMA is kwijtgescholden, ziet de toekomst er eindelijk weer zonniger uit."

Eigenlijk had Randy gedacht dat hij blij zou mogen zijn als er af en toe een bezoeker zou komen in zijn museum. Maar de dinsdagen, als het geopend is op afspraak, zijn meestal volgeboekt. HEMA staat natuurlijk ook bekend om het eigen design, maar missers zijn er volgens Randy ook geweest. "Een opblaasbare vaas bijvoorbeeld, dat was geen succes. En ze hebben vaak radio's proberen te verkopen, maar dat liep nooit goed."

De verlichting en fietsreperatiesets zijn daarentegen een groot succes. "Iedereen heeft wel iets van HEMA in huis", zegt Randy. De HEMA-medewerker, die in de winkel in Oss werkt, heeft de meer dan vijfhonderd filialen bijna allemaal weleens van binnen gezien. Trots is hij op de nieuwe winkel in het centrum van Eindhoven. "Die is echt heel mooi geworden."

Het meest bijzondere product in het museum? Dat is een kladblok uit 1927 dat onder het stof lag in een magazijn van de HEMA in Amsterdam. En nog steeds komen er spullen bij. Randy droomt van een echt HEMA-museum dat elke dag open is. Voorlopig heeft hij zijn handen nog vol aan de collectie spullen in zijn loods. En dan werkt hij nog voor zijn grote passie. Randy is echt HEMA.

