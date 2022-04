112-nieuws: auto belandt in sloot • mannen opgepakt voor bankhelpdeskfraude

23.06

Een automobilist is maandagavond in een bocht de macht over het stuur verloren in Tilburg. Het gebeurde aan de Dalemdreef. De auto belandde op z’n kant nadat hij een lantaarnpaal had geramd. De brandweer heeft samen met omstanders de auto terug op z’n wielen gezet waarna het slachtoffer bevrijd kon worden.

De weg werd deels afgesloten voor het verkeer. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. Het slachtoffer werd agressief toen hij op de brancard lag, hij is vervolgens door agenten geboeid.