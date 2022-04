Bulgaars trio in Helmond opgepakt voor het stelen van katalysatoren

Drie Bulgaren zijn vrijdagochtend in Helmond klemgereden na een korte achtervolging omdat ze verdacht worden van het stelen van katalysatoren uit auto’s. Het gaat om meerdere diefstallen verspreid over het hele land.

De drie mannen (31, 25 en 22 jaar) werkten in verschillende samenstellingen en verplaatsten zich door het land om uit handen van de politie te blijven. In januari worden meerdere verdachten op heterdaad betrapt in Arnhem en vastgezet.

Na hun vrijlating, gaat het onderzoek verder en komt één van die verdachten in Eindhoven in beeld bij een katalysatordiefstal. De volgende dag wordt deze verdachte samen met nog twee anderen aangehouden in Helmond.

Katalysator in de bosjes

De politie is in januari het onderzoek gestart naar een groep die met name katalysatoren stalen uit voertuigen van het type Toyota Prius. Als ze de katalysator hadden gestolen, legden ze ‘m in de bosjes om ‘m later op te halen.

Bij een metaalbewerkingsbedrijf levert een katalysator tussen de 200 en 300 euro op. De drie Bulgaren zitten vast, de politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

LEES OOK: Dieven slopen twee keer de katalysator onder de auto van Iris uit