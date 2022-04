112-nieuws: voordeur uitzendbureau in brand • man bekneld in auto

Man raakt bekneld nadat auto uit de bocht vliegt (foto: Jeroen Stuve - SQ Vision).

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant, met een overzicht van de ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Redactie Geschreven door

00.11 - Voordeur uitzendbureau in brand gestoken

Een man heeft maandagavond de voordeur van een uitzendbureau in Roosendaal in brand gestoken. De politie en de brandweer kwamen ter plaatse. Met behulp van brandblussers wist de politie erger te voorkomen. De man is ter plekke aangehouden. De brandweer heeft nacontrole gedaan aan het pand. De voordeur raakte zwaar beschadigd en ook een ruit zou zijn vernield. De politie heeft contact opgenomen met het bedrijf, zij kunnen aangifte doen.

De brand is snel geblust door de politie (foto: Christian Traets - SQ Vision).

Een man is ter plekke aangehouden voor de brand (foto: Christian Traets - SQ Vision).

23.06 - Auto uit de bocht, bestuurder bekneld in voertuig

Een automobilist is maandagavond in een bocht de macht over het stuur verloren in Tilburg. Het gebeurde aan de Dalemdreef. De auto belandde op z’n kant nadat hij een lantaarnpaal had geramd. De brandweer heeft samen met omstanders de auto terug op z’n wielen gezet waarna het slachtoffer bevrijd kon worden. De weg werd deels afgesloten voor het verkeer. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. Het slachtoffer werd agressief toen hij op de brancard lag, hij is vervolgens door agenten geboeid.

Man bekneld bij ongeval in Tilburg (foto: Jeroen Stuve - SQ Vision).

Ongeval aan Dalemdreef in Tilburg (foto: Jeroen Stuve - SQ Vision).