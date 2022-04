112-nieuws: wielrenner aangereden • Helmonder (19) opgepakt voor overval

15.48

Een 19-jarige Helmonder is opgepakt voor het overvallen van een Kruidvat in Helmond. Dat gebeurde op donderdagmiddag 31 maart op de Brouwhorst. De man had een mes en nam een onbekend geldbedrag mee. Niemand raakte daarbij gewond.

De volgende dag plaatste de politie onherkenbare beelden van de dader op social media, met daarbij het bericht dat hij een week de tijd kreeg om zich te melden. Een week later was de verdachte nog niet gevonden, dus plaatste de politie herkenbare beelden. De politie kreeg daarna veel tips, waardoor ze de identiteit van de dader kon achterhalen. Dinsdagmiddag is de Helmonder aangehouden in Rotterdam.

Beelden van na de overval op 31 maart: