Guus Meeuwis is apetrots op zijn Edison Pop-oeuvreprijs: 'Als een pauw'

'Apetrots. Als een pauw.' Zo blikt Guus Meeuwis terug op maandagavond, toen hij in Leusden de Edison Pop-oeuvreprijs kreeg uitgereikt. "Ik had er al twee, waar ik boeken tussen kan zetten. Nu heb ik er nog eentje nodig en dan kan ik dat weer doen."

De oeuvreprijs kwam als een totale verrassing, bekende de Tilburgse zanger in het radioprogramma Wakker!. "Ik ben niet helemaal fit, dus ik was van zins om de avond aan me voorbij te laten gaan. Maar er werd nogal wat emotionele druk op me uitgeoefend, dus ik ben toch maar gegaan en het laatste beeldje was voor mij. Ik ben totaal overvallen en beduusd naar voren gelopen, want die aandacht voelt toch een beetje ongemakkelijk. Dan moet je ook nog wat zeggen en dat valt ook niet mee."

Meeuwis vervolgt: "Dan word je gelauwerd, gaat het scherm omhoog en staat je band daar. Met mijn broer, die de honneurs waarnam en begon te zingen. Dat was toch wel heel erg leuk. Daar wist ik niks van. Sterker: ik had hem nog geappt of hij en zijn vrouw meegingen. 'Nou, nee, wij slaan een keer over.' Nou, dat."