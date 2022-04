Paniek in de Efteling: Holle Bolle Gijs staat te roken

Het zijn zware tijden voor Holle Bolle Gijs. Lag de pratende Eftelingprullenbak laatst al onder vuur vanwege schunnig taalgebruik, dinsdagochtend was het opnieuw raak: Gijs stond te roken. De oorzaak? Waarschijnlijk heeft iemand een smeulende peuk naar binnen gegooid.

Iets voor half twaalf werden meerdere brandweerwagens opgeroepen. Volgens een woordvoerder was er sprake van een hoop rookontwikkeling bij de Holle Bolle Gijs achter het Spookslot. "Dat kregen we zelf niet geblust, dus hebben we hulp ingeschakeld."

Door de grote rookwolken werd het gebied rondom het Spookslot een tijdje afgesloten. Toen de bluswagens eenmaal in het park waren, was het brandje snel onder controle.

'Seks'

Kort geleden kwam Gijs ook al even in het nieuws. Toen dachten nietsvermoedende gasten plotseling schunnige teksten uit zijn mond te horen. "Oh wat lekker. Hè, fijn. Seks, seks. Ik heb zo'n honger."

Wat bleek? Gijs spreekt tegenwoordig een aardig woordje over de grens, maar aan zijn Engelse uitspraak van 'thanks', moet nog wat geschaafd worden.