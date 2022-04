Dit is waarom Dirk en schoolgenootjes tegen een viaduct omhoogfietsen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Basisschoolkinderen beklimmen viaduct voor het goede doel

Ze fietsten zich het snot voor ogen, de leerlingen van basisschool De Fonkeling in Spoordonk. Dinsdag deden ze op een viaduct over de A58, tussen Eindhoven en Tilburg, mee aan een soort mini Alpe d'Huzes. Ze maakten hoogtemeters om geld in te zamelen voor kankerbestrijding. En ze waren tot het bot gemotiveerd, want veel deelnemers en toeschouwers kennen iemand die kanker heeft of er zelfs aan is overleden.