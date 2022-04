De coronacijfers dalen fors, maar eigenlijk zegt dat niks meer

Deze week zijn er in onze provincie weer minder mensen positief getest op het coronavirus, en ook de ziekenhuiscijfers dalen. Maar eigenlijk zeggen die cijfers niks meer. Kunnen we na twee jaar eindelijk stoppen met het turen naar grafiekjes, en voor hoe lang dan?

Het aantal nieuwe besmettingen in Brabant komt deze week uit op 6.855, dat is 7.193 minder dan een week eerder. In de ziekenhuizen liggen 190 mensen met corona, ook dat is minder dan vorige week, toen waren het er nog 263.

Minder tests, minder cijfers

Om een goed beeld te hebben van het aantal besmettingen, moeten mensen zich natuurlijk wel laten testen. Niet thuis met een zelftest, maar bij de GGD. Want alleen dan telt de test mee in de statistieken die het RIVM al twee jaar lang elke dag naar buiten brengt.

Het aantal mensen dat een coronatest bij de GGD laat doen daalt echter. Vanaf maandag is het officieel niet meer nodig en volstaat een zelftest, maar ook vóór dat moment daalde het aantal mensen dat zich bij de GGD liet testen al rap. Het RIVM doet het ook wat rustiger aan: voortaan komen er in het weekend geen besmettingscijfers meer naar buiten.

Reguliere zorg

De reden waarom we lange tijd zo met de besmettingscijfers bezig waren, was de angst voor overvolle ziekenhuizen. Maar ook daar dalen de cijfers. Sinds november 2021 is het aantal door covid bezette bedden (verpleegzorg en intensive care) in onze provincie niet meer boven de 850 uitgekomen.

Als reden wordt genoemd dat de omicronvariant minder ziekmakend is en veel mensen gevaccineerd zijn. Met het mooie weer in het verschiet is de verwachting dat de ziekenhuizen voorlopig niet in de problemen zullen komen. De reguliere zorg is weer bijna op het niveau van voor corona, operaties kunnen weer doorgaan en er zijn voldoende bedden beschikbaar.

Eigen verantwoordelijkheid

Aan de beroemde coronagrafiekjes hoeven we dus voorlopg wat minder waarde te hechten. Maar voor hoe lang? De kans dat het virus in het najaar weer oplaait en er nieuwe, misschien ziekmakendere, varianten ontstaan blijft aanwezig. Het kabinet liet eerder weten bij een nieuwe coronagolf meer verantwoordelijkheid bij de samenleving te leggen in plaats van over te gaan tot harde lockdowns. Of de cijfers dat in de toekomst toelaten zullen we zien.