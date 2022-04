Pizza-ijs of helemaal vegan: dit zijn de Brabantse ijstrends van 2022

Eindelijk! Zon! Lente! En dus: tijd voor ijs. Want als de hemel blauw is, is het bij de Brabantse ijssalons altijd druk. Volgens deze drie ijsmeesters zijn dit de trends van 2022.

En om maar meteen met de deur in huis te vallen: dan gaat het blijkbaar juist niet om de nieuwste, funky variant van zure matten, kauwgom of pak ‘em beet steranijs. Gezond(er) ijs. Dát is waar de Brabander zijn tong in wil steken.

“Dus met veel minder of zelfs geen suiker. Vegan ijs ook helemaal in", aldus Gino van Alberda, die in 2019 met zijn salon Italia in Deurne door de Nederlandse horecaverenging werd uitgeroepen tot de beste van Brabant. “Sorbetijs is eigenlijk al overal vegan en voor het roomijs werken we dan met melkvervangers zoals bijvoorbeeld rijst- of kokosmelk. Daar hou je inderdaad een bijsmaakje aan over, maar dat is ook juist de kunst.”

“Je ziet steeds meer ijs dat eigenlijk geen ijs meer is", voegt Suus Heijnekamp toe. Het 17-jarige meisje draait volop mee in de Tilburgse ijssalon Intermezzo van haar vader Raymond. En ook Jan Nagelkerke uit Oudenbosch, bekend van tv, zijn bakkerijen én Maddy's ijssalons in West-Brabant, beaamt meteen dat de suikergraad in Brabants ijs dalende is. “Een trend die al een paar jaar aan de gang is. En ook bij ons is al het fruitijs al vegan.”