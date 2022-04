Meer ongelukken door elektrische fietsen: 'Snelheid wordt zwaar onderschat'

Steeds meer mensen kopen een e-bike. Lekker snel van a naar b met een 'duwtje in de rug' van de elektrische fiets. Maar daarin schuilt nu juist het gevaar. Het aantal verkeersslachtoffers met zwaar letsel is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vooral door de elektrische fietsen in het verkeer. Het aantal verkeersslachtoffers steeg in tien jaar tijd met twintig procent, zegt VeiligheidNL.

Van alle verkeersslachtoffers die op de Spoedeisende Hulp (SEH) komt is twee derde fietser. Daarbij zijn de ongelukken met elektrische fietsen explosief gestegen.

Was het aandeel elektrische fietsen bij ongevallen in 2016 nog 19 procent, in 2020 was dat al 36 procent. Bijna een verdubbeling dus. Dat komt gedeeltelijk omdat er meer elektrische fietsen zijn. Maar volgens VeiligheidNL is de kans op ernstig letsel ook groter op een elektrische fiets.

Grotere snelheid

In coronatijd zijn steeds meer mensen gaan fietsen. "Dat is een goed teken", zegt Aad Smit van de Fietsersbond Brabant. Door de toegenomen drukte op de fietspaden is de kans op ongelukken ook gestegen. Bij die ongelukken is vaak een elektrische fiets betrokken. "Een van de oorzaken is dat fietsers niet kunnen omgaan met de grotere snelheid van de elektrische fiets. Het beheersen daarvan is niet iedereen gegeven."

De Fietsersbond pleit dan ook voor bredere en ruim ingerichte fietspaden. "Daardoor zouden de gebruikers zoals racefietsers, elektrische fietsen en gewone fietsen van elkaar gescheiden kunnen worden. Wat ons betreft zouden ook alle paaltjes bij de fietspaden mogen verdwijnen. Die zorgen ook voor gevaarlijke situaties."

Peter Veenbrink is deskundige op het gebied van Verkeersveiligheid bij adviesbureau SOAB in Breda. "Mensen met een elektrische fiets nemen zonder dat ze het doorhebben te veel risico. Met name door te hard te rijden. Ze bereiken een te hoge snelheid en komen ongewild in situaties waarin ze zich niet weten te redden."

Jonge moeders

Volgens Veenbrink ligt de aandacht van verkeersdeskundigen nu bij de doelgroep jonge moeders. "Die nemen op de schoolroutes te veel risico's. Op de hoogste snelheden passeren ze andere fietsers en duiken ze tussen mensen door. Daardoor ontstaan er gevaarlijke situaties. Als ze een fractie van een seconde te laat zijn kunnen ze een lelijke schuiver maken met een kind voorin het bakje. Dat wordt zwaar onderschat."

Fietspaden moeten snel anders worden ingericht, vindt Veenbrink. "Voor de fietsers was in het verleden de 'restruimte' gereserveerd. Automobilisten en het openbaar vervoer kregen de voorrang bij het vormgeven van de mobiliteit. Fietsers waren het ondergeschoven kindje. Dat zie je terug aan de inrichting van de fietspaden. Bijvoorbeeld een scherpe bocht die met een gewone fiets bijna niet is te nemen, laat staan met een elektrische fiets."

De Fietsersbond huurt jaarlijks fietsdocenten in om mensen met een elektrische fiets les te geven. "Naast het beheersen van de snelheid, is ook het zwaardere gewicht van de elektrische fiets een aandachtspunt bij de cursus. Veel ouderen onderschatten dat."

In de video hierboven krijg je tips hoe je veilig met een elektrische fiets aan het verkeer kunt deelnemen.