Kwantum in Eindhoven al half jaar dicht vanwege personeelstekort

Een filiaal van Kwantum aan de Ruysdaelbaan in Eindhoven is al een half jaar gesloten vanwege een tekort aan personeel. Eerst waren er veel coronabesmettingen en nu doet een griepgolf de woonwinkel de das om: er zijn niet genoeg medewerkers om te kunnen draaien.

Sinds half november is het filiaal al gesloten, maar nog altijd komen potentiele klanten naar de winkel, weet een passerende buurtbewoner. "Ik zie hier heel vaak mensen aan een gesloten deur komen. Mensen stoppen hier dan met de auto en zien dan pas dat de winkel dicht is."

De vlaggen voor de deur van het filiaal wapperen alsof er niets aan de hand is. Wie dichterbij een kijkje neemt, ziet dat de winkelwagentjes buiten verdwenen zijn en de lichten gedoofd. Op de deur hangt een briefje met de boodschap dat de winkel tijdelijk dicht is.

Ze vindt het zonde dat ze nu voor haar woonspulletjes verder moet rijden. "Het duurt al zo lang. Dit heb ik nog nooit meegemaakt."

Een woordvoerder van Kwantum laat weten geen andere optie te zien dan het filiaal in Eindhoven tijdelijk op slot te doen. "Als gevolg van corona en een griepgolf kampen we op verschillende plaatsen in Nederland met een tekort aan medewerkers. Door te schuiven met medewerkers worden de bezettingsproblemen zoveel als mogelijk opgelost."