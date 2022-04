(Archieffoto)

De lokale partij HOI Werkt moet het alleen gaan doen in Hilvarenbeek. De VVD en CDA zijn uit het collegeoverleg gestapt. Dat gebeurde tijdens een openbare bijeenkomst in het stadhuis. Daar werd een 'samenlevingsovereenkomst' van de drie partijen besproken. HOI Werkt was met negen zetels de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in maart.