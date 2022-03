Deze partijen hebben zoveel stemmen dat ze in hun eentje aan de slag kunnen

Niels Huijbregts en Ko Hamelink

Waar de meeste partijen op zoek moeten naar coalitiepartners om een college mee te kunnen vormen, zijn er een paar die het in principe helemaal alleen kunnen gaan doen. HOI Werkt in Hilvarenbeek en Samenwerking Reusel-de Mierden haalden als enige in Brabant een absolute meerderheid van de stemmen: meer dan de helft.

Dat ze het alleen kúnnen, betekent overigens niet dat ze het ook alleen wíllen doen. Zowel HOI Werkt als Samenwerking Reusel-De Mierden wil graag een coalitie vormen met andere partijen. "Het is nog niet helemaal geland", zegt lijsttrekker Ko Hamelink van HOI Werkt the morning after. "We gaan in ieder geval het initiatief nemen en wat ons betreft zetten we de samenwerking van de laatste vier jaar door."

"Het is ongezond voor de gemeentepolitiek om alles alleen te willen doen."

Zo denken ze er ook over bij Samenwerking Reusel-De Mierden, vertelt lijsttrekker Niels Huijbregts: "We heten niet voor niets 'Samenwerking'. Het zou inderdaad in ons eentje kunnen, maar ik denk dat het ongezond is voor de gemeentepolitiek om alles alleen te willen doen." De partijen die een meerderheid van de stemmen hebben gehaald, hebben een aantal dingen met elkaar gemeen. Ze hebben allebei een jonge politiek talent als lijsttrekker: Ko en Niels zijn allebei twintigers en hebben allebei ook al de nodige ervaring in de gemeentepolitiek. En: ze leiden een lokale partij.

"We willen een basisschool in elke dorpskern."