112-nieuws: 'autobrand' blijkt containerbrand • betrapte inbreker vlucht

09.51

Bij een steekpartij in een huis aan de Gelaarsde Kat in Eindhoven is woensdagochtend een man neergestoken door zijn 24-jarige zoon.

De politie kreeg de melding over de steekpartij rond half tien. Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te verlenen. De man is uiteindelijk zwaargewond met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie was de man niet in levensgevaar en was hij aanspreekbaar. De moeder zou getuige zijn geweest. De 24-jarige zoon van het slachtoffer is opgepakt.