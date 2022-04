112-nieuws: betrapte inbreker vlucht naar België • man thuis neergestoken

09.51

Bij een steekpartij in een huis aan de Gelaarsde Kat in Eindhoven is woensdagochtend een man gewond geraakt. De politie kreeg de melding over de steekpartij rond half tien. Het gaat om een conflict in de 'familiaire sfeer', laat een woordvoerder van de politie weten.

De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is niet in levensgevaar. Een 24-jarig familielid, die ook in het huis woont, is opgepakt.