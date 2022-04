HOI Werkt baalt: ze moeten het alleen gaan doen in Hilvarenbeek

Het lijkt een luxepositie: zoveel zetels halen dat je als partij helemaal alleen een college kunt vormen. Het overkwam HOI Werkt in Hilvarenbeek. De partij heeft met negen zetels geen coalitiepartners nodig, maar wilde liever toch met andere partijen samenwerken. Maar de onderhandelingen liepen stuk en dus is er nu geen keus, HOI Werkt zal het alleen moeten gaan doen.

De lokale partij heeft de afgelopen weken onderhandeld over een coalitie met de VVD en het CDA, maar die zijn uit het overleg gestapt. "We hebben het geprobeerd, maar het is na een paar weken toch wel intensief overleg niet gelukt. Het is een verschil van inzicht", aldus de fractievoorzitter van HOI Werkt, Ko van Hamelingen.

Het is uiteindelijk misgegaan tijdens het bespreken van de personele bezetting van het college, stelt Hamelink. Volgens Hamelink was het al weken duidelijk dat het CDA en de VVD eerst de bezetting van het college wilden bespreken en pas daarna de inhoud van het akkoord.

"Dat zeiden ze gisteren ook weer, dat ze vertegenwoordigd wilden worden in het college met een eigen wethouder die ze zelf zouden voordragen zonder dat andere partijen daar invloed op hebben. Dat had niet onze voorkeur. We hebben naar water bij de wijn gezocht, maar helaas is het niet gelukt."

Volgens Hamelink heeft het verdergaan als een enkele coalitiepartij niet de voorkeur. "Daarom zijn we na de verkiezingen ook dit proces ingegaan. Wij wilden juist met de twee andere partijen of met een andere partij een akkoord maken. Dat was altijd al het plan en daar hebben we dus al die weken ook op ingezet."