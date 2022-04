Dokter Frank ziet nare dingen bij arbeidsmigranten: 'Tong weg door kanker'

De Poolse Pjotr in het spreekuur bij dokter Van Kemenade en tolk (Foto: Alice van der Plas)

Hij ziet ziekteverschijnselen die niet zo vaak voorkomen in Nederland. Dokter Frank van Kemenade krijgt veel arbeidsmigranten die te laat bij de dokter komen. Vaak hebben zij geen goede toegang tot gezondheidszorg. Daarom maakt Van Kemenade nu deel uit van een speciale praktijk opgericht voor arbeidsmigranten. Een derde van zijn 6500 patiënten komt uit Brabant maar die moeten wel helemaal naar Venlo voor een consult.

Pjotr is een orderpicker uit Tilburg. Zijn werkgever heeft hem helemaal naar de praktijk in Venlo gebracht. Een goede werkgever dus, helaas is dat niet altijd het geval bij arbeidsmigranten. De Poolse Pjotr heeft rugklachten. Een huisarts in Tilburg vinden, lukte niet. "Ik kon nergens terecht", vertelt Pjotr met hulp van een tolk. "Maar misschien heb ik niet de goede nummers gebeld." De afstand vindt Pjotr geen probleem. "Als ik geen last heb van mijn rug, is dat ritje wel te doen." Volgens dokter Van Kemenade rijden arbeidsmigranten vaak zelfs naar hun thuisland terug. "Dan stappen ze met een longontsteking in hun auto en rijden in het weekend naar Polen heen en weer. Omdat ze hier niet terecht kunnen. Het is belachelijk."

"Ik vind het slim aangepakt hier."

De praktijk van Frank van Kemenade, Healthcare for Internationals Limburg, kan arbeidsmigranten in hun eigen taal te woord staan. Er wordt onder meer Pools, Roemeens en Oekraïens gesproken. Voor Oekraïense vluchtelingen heeft de praktijk een speciale hulplijn opgezet. Naast de tolk zit de doktersassistente aan de telefoon, want niet iedere tolk heeft een medische achtergrond. "Het zijn twee totaal verschillende beroepen."

Patienten worden in meerdere talen aan de telefoon te woord gestaan (Foto: Alice van der Plas)

Pjotr vindt het heel fijn dat hij nu gewoon Pools kan spreken. "Ik vind dit een heel slim idee. Ik spreek wel een beetje Nederlands, maar die dialecten maken het dan weer moeilijk." Van Kemenade vindt dat er meer praktijken in Nederland moeten komen die zich specialiseren in migranten. "Nu worden ze vaak een beetje afgewimpeld als ze op zoek zijn naar een huisarts. Vaak komen mensen dan tussendoor op het spreekuur en ze kunnen niet met elkaar communiceren." Uit recent onderzoek van expertisecentrum Pharos blijkt dat de Nederlandse zorg slecht toegankelijk is voor arbeidsmigranten. Ze lopen vaak een groter risico op gezondheidsklachten door slechte leef- en werkomstandigheden, zo stellen de onderzoekers. Ze durven zich ook niet ziek te melden, uit angst om hun baan te verliezen.

"Dit zie je niet vaak in Nederland"

En dat heeft flinke gevolgen. Veel arbeidsmigranten blijven te lang rondlopen met klachten en komen te laat bij Van Kemenade. "Mensen met een gebroken wervel die te lang zijn rond blijven lopen. Of tumoren die veel groter zijn. Laatst had ik iemand met een tumor op zijn tong. Die was half weggevreten door de kanker. Dit zie je niet vaak in Nederland."

Dokter Frank van Kemenade maakt de kamer klaar voor onderzoek (Foto: Alice van der Plas)