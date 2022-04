Voetbalvrienden ontpoppen zich tot engelbewaarders van brandende kerk

Nick van Hees: "Je moet alles een keer meegemaakt hebben' (foto: Tonnie Vossen) Foto: Marco van den Broek/SQ Vision. Agent Jan met Sebastiaan, Nick en Michiel (foto: Marco van den Broek/SQ Vision). Volgende Vorige 1/4 Nick van Hees: "Je moet alles een keer meegemaakt hebben' (foto: Tonnie Vossen)

Dankzij het kordate en koelbloedige optreden van drie tieners is de kerk in Sint Anthonis een ramp bespaard gebleven. De jongens ontdekten dinsdagavond niet alleen een beginnend brandje, maar wisten het ook te blussen. "Eerst was er wel paniek, maar daarna doe je gewoon", is de nuchtere verklaring van Nick van Hees (13). De beloning: een pluim van de plaatselijke agent en 'een kusje van mamma'.

De jongens kwamen recht van een voetbaltraining – ze spelen alle drie in het tweede team van ‘Jongens onder de 15’ van DSV uit Sint Anthonis. "Toen stelde Sebastiaan een andere route naar huis voor, omdat die korter was."

“Ik zag de rook als eerste.”

Zo kwam het drietal op een pad achter de kerk terecht. “Ik zag de rook als eerste”, zegt Nick. Hij probeerde de brand te blussen door zand tegen het raam te gooien. Dat weet hij van de plaatselijke brandweer, die hem regelmatig vraagt om als ‘slachtoffer’ mee te doen met hun trainingen. Maar daarmee kreeg hij de brand niet uit, waarna de jongens besloten om hulp te gaan roepen. “We hadden het alarmnummer wel willen bellen, maar vanwege de voetbaltraining hadden we geen mobiele telefoon op zak.” Met zijn tweeën renden ze daarom naar een dichtbij gelegen café, terwijl iemand achterbleef om de boel in de gaten te houden.

“We riepen: bel 112, maar de bedrijfsleider van het café wilde toch eerst zelf zien wat er aan de hand was.”

“We riepen: bel 112, maar de bedrijfsleider van het café wilde toch eerst zelf zien wat er aan de hand was.” Weer terug bij de onheilsplek bleek dat de brand ‘veel erger’ was geworden. Met zijn handen op het tafelblad tekent Nick hoe het kleine brandende stukje plexiglas voor het raam inmiddels was uitgegroeid tot een grote brandende plaat. Door de hitte was het raam geknapt. Dat het vuur zich daarna naar binnen kon uitbreiden, wisten de jongens te voorkomen door emmers water te gooien die ze uit het cafe hadden meegenomen. Daarmee kregen ze het vuur uit. Inmiddels was ook de professionele hulpverlening op gang gekomen. “Binnen twee minuten hoorde je overal sirenes vandaan komen”, zegt Nick. Behalve politie en ambulance rukte de brandweer uit Boxmeer en Sint Anthonis met groot materieel uit. “Maar toen was de brand al uit, ze hebben alleen nog nageblust.”

"Op school heb ik het niet eens verteld."