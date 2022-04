Rob van Daal beschildert giraffen en apen: 'Ze gaan de hele wereld over'

Rob van Daal leeft zijn eigen droom. Twee jaar geleden dreigde de volkszanger uit Raamsdonksveer nog huis en haard te verliezen door de coronacrisis. Inmiddels geniet hij groot succes als kunstenaar. Levensgrote dierobjecten die hij beschildert, gaan de hele wereld over. Toch blijft de artiest wars van kapsones: “Zolang ik maar een boterhammetje kan eten, in het weekend kan optreden en 105 jaar word.”

Rob heeft zich volledig gestort op zijn nieuwe passie. Een voormalige koeienstal doet dienst als zijn atelier. “Ik ben hier soms 22 uur per dag. Ik eet in de stal en rook er mijn sigaretje, dan komt de creativiteit vanzelf. Deze objecten vind ik een uitdaging. Ik wil mijn liefde geven aan het project omdat ik ook het dierenwelzijn belangrijk vind.”

De beeldende kunst sluimerde eigenlijk altijd al in het creatieve brein van Rob. In 2020 besloot hij zich daarom te storten op de schilderkunst. “Ik ben gaan schilderen om mijzelf een beetje in leven te houden. Ik had geen enkel optreden meer, het was een verschrikkelijke periode. Inmiddels ben ik vierhonderd doeken verder. Ik had niet verwacht dat het zo zou aanslaan.”

Ook de beschilderde dieren blijken een schot in de roos. Rob’s paarden, apen, giraffen en krokodillen zijn gewilde kunstobjecten in onder meer Dubai, Griekenland en Duitsland. Over prijzen doet de kunstenaar er het zwijgen toe. “Het gaat niet om de poen. Ik vind het leuk om mensen blij te maken. Of het nu met zang of beeldende kunst is.”