Saharazand zet hemel boven Brabant in vuur en vlam

De combinatie van Saharazand en een ondergaande zon zorgde woensdagavond voor prachtige beelden. In de hele provincie kleurde de hemel oranje tegen een donkere achtergrond.

Het fraaie kleurenspel aan de hemel is het gevolg van het zand en- stof dat vanuit de Sahara onze kant is opgekomen. "Het begint allemaal met slecht weer in de buurt van de woestijn", vertelt Johhny Willemsen van Weerplaza. “Als het heel hard waait, dan waait het lichtste stof en zand de lucht in. Het wordt naar grote hoogte geslingerd.”

De zwaarste delen, het zand bijvoorbeeld, zullen als eerste uit de lucht vallen. Dat gebeurt dan in Spanje en Portugal bijvoorbeeld. "Wat hier naar beneden komt, is een restje stof dat overblijft. Daardoor kleurt de hemel prachtig mooi."