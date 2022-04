Saharazand belandt op jouw motorkap en zo komt dat

Een laagje saharastof op je auto: vorige maand was het al een keer goed raak en ook woensdag heb je er kans op. Stof dat helemaal vanuit de woestijn naar Brabant komt, om hier een viezig laagje op je motorkap te vormen. Hoe kan dat eigenlijk? Johhny Willemsen, meteoroloog bij Weerplaza, geeft uitleg.

De zwaarste delen, het zand bijvoorbeeld, zullen als eerste uit de lucht vallen. Dat gebeurt dan in Spanje en Portugal bijvoorbeeld. Het dunne laagje stof dat jij na woensdag misschien van je auto gaat spoelen in de carwash, is peanuts bij de troep die meer zuidelijk neerdaalt.

Het begint allemaal met slecht weer in de buurt van de Sahara, vertelt Willemsen. “Als het heel hard waait, dan waait het lichtste stof en zand de lucht in. Het wordt naar grote hoogte geslingerd.”

Wat hier naar beneden komt, is een restje stof dat overblijft. En dat gebeurt ook niet bij elke storm in de Sahara. “De wind moet eigenlijk in één rechte lijn vanuit Noord-Afrika onze kant op komen. Soms kan het wel met een bochtje, via Frankrijk bijvoorbeeld.”

Wanneer het stof dan boven ons hangt, hoef je het niet meteen op te merken. Maar als het qua weersomstandigheden wél meezit (of tegen misschien voor de trotse blinkende autobezitter) zoals met lichte neerslag, dan merken wij er zeker wat van. “Het zorgt voor mooie zonsondergangen”, zegt Willemsen.

Bij zwaardere buien blijven auto's schoon, vanwege de verhouding water en stof in de regendruppels.

Kan altijd

Het stof komt regelmatig deze kant op. “Het kan ook áltijd gebeuren, maar wat vaker zo in het voorjaar.” Gek is het dus niet. Dinsdagavond al kan het stof weer voor een mooie zonsondergang zorgen. Woensdag is er op sommige plekken lichte neerslag verwacht. Zoals gezegd: kans op stoffige auto's dus.

