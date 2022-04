Saharastof is onderweg naar Brabant en dat ga je merken

De auto's zouden woensdag zomaar weer vol saharastof kunnen liggen. Er trekt een wolk onze kant op, hij zal in de loop van dinsdag over Brabant heen waaien. “Het brengt weer iets leuks en iets minder leuks met zich mee”, zegt Johnny Willemsen, meteoroloog bij Weerplaza.

Toch zullen we niet meteen dinsdag met een emmer en sop in de weer hoeven, zegt Willemsen. “In de loop van de dag komt het stof hier aan. Dat gaat weer voor een hele mooie zonsondergang zorgen. Maar met een beetje pech hebben we woensdag weer vieze auto’s.”

Buiten de mooie zonsondergang, zullen we morgen dus niet veel van het stof gaan merken omdat het niet gaat regenen. Woensdag worden er wel buien verwacht, en juist met die buien regent het stof uit de lucht.

Zware buien

Volgens Willemsen ligt het er dan wel aan hoe hard het regent. “Op sommige plekken kan er ook een flinke bui vallen, maar dan heb je juist geen last van stof. Bij zwaardere buien is de verhouding tussen stof en water te groot, je merkt dan niets van het saharastof.”

Het stof komt vanuit het zuiden Brabant binnen. De hoeveelheid stof is wel minder dan vorige maand. Toen stonden er lange rijen voor de wasstraat om de laag stof van de auto's te wassen.

