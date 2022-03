In de rij voor de wasstraat: ‘Er lag een halve woestijn op mijn auto’

Bij Carwash Uden was het de hele dag aansluiten om de auto een flinke wasbeurt te geven. Volgens de bedrijfsleider was het ongeveer drie keer zo druk dan normaal. Oorzaak: het Saharastof dat afgelopen nacht met de regen naar beneden kwam in Brabant.

Iedereen in de rij wil het Saharastof zo snel mogelijk weer van de auto hebben. De wasstraat is dan de snelste methode. Een man staat zijn BMW schoon te spuiten in een speciale wasbox. “Ik ben zuinig op mijn auto“, zegt hij. Al pratende komt de auto weer blinkend onder het Saharastof vandaan.

In de wasstraat gaat woensdagmiddag het aan de lopende band. Een echtpaar heeft een dagje gewinkeld in Uden en ontdekte daarna pas dat hun auto compleet onder het stof zat. “Gelukkig hadden we nog een kortingsbon, dus zijn we maar meteen naar de wasstraat gereden. Er lag een halve woestijn op mijn auto”.

Mensen met een garage hebben meer geluk. Bijvoorbeeld een vrouw met een witte auto. Haar auto ziet er zeker niet smetteloos uit, maar Saharastof ligt er niet op de motorkap of het dak. "Dat is een meevaller."