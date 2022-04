112-nieuws: gaslek in Eindhoven • meerdere auto's gebotst op A58

14.57

De politie is minutenlang bezig geweest met de achtervolging in Eindhoven. Rond kwart over één kreeg de politie een melding van een verwarde man achter het stuur. Na het negeren van het stopteken zette de politie de achtervolging in. Ruim tien minuten later werd de man uiteindelijk gestopt in de Doctor Cuyperslaan. Bij het stoppen is er schade ontstaan aan een politieauto en een andere personenauto. De man is overgedragen aan de hulpdiensten.