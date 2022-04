Man (23) in Oss doodgeschoten in zijn eigen wijk: 'Dit is een maffiabuurt'

De 23-jarige man die donderdag op klaarlichte dag is doodgeschoten op het Leeuwerikhof in Oss komt uit de buurt. Dat vertellen meerdere buurtbewoners. Het was eerder op donderdagavond druk achter de politielinten. Ook de hevig geëmotioneerde ouders van het slachtoffer zijn aanwezig op de plek waar hun zoon donderdagmiddag overleed.

Veel wijkbewoners staan op een afstandje te kijken, terwijl de politie onderzoek doet op de plek waar de man is doodgeschoten. Die plek is het Leeuwerikhof, een straatje tussen een wijkgebouw en portiekflat.

Het slachtoffer komt uit de wijk, zo vertellen buurtbewoners. Hij zat op een scooter toen hij werd beschoten. Die scooter ligt nog op straat.

“Dit is wel een maffiabuurt”, zegt een van de buurtbewoners. Hoewel er volgens hem de nodige criminaliteit is, is hij van de dodelijke schietpartij erg geschrokken. Een andere buurtbewoner kent het slachtoffer. “Het was een hele lieve jongen”, is het enige wat hij kwijt wil.

Er is verder nog veel onduidelijk over de schietpartij. De politie is nog op zoek naar de dader(s). Er wordt onder meer met een politiehelikopter gezocht.