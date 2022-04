112-nieuws: Porsche in gruzelementen bij botsing • elektrische step op weg

Na de botsing werd een rijstrook van de A67 een tijd lang afgesloten voor het verkeer (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van de ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

22.46 Ongeluk op A67, rijkstrook dicht Een luxe Porsche is woensdagavond zwaar beschadigd geraakt bij een botsing op de A67 bij Geldrop. De bestuurder van de Porsche kwam in botsing met een vrachtwagen. Hoe dit kon gebeuren, wordt onderzocht. Vanwege het ongeluk werd de linkerrijstrook afgesloten. De auto is getakeld, de vrachtwagen kon doorrijden. De Porsche raakte bij de botsing op de A67 zwaar beschadigd (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).