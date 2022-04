112-nieuws: Porsche in gruzelementen • hennepkwekerij ontdekt in Oosterhout

11.06

De politie heeft woensdag vier hennepkwekerijen ontdekt in het zuidwesten van de provincie: aan de Venkelweg in Hoeven (36 planten), aan de Graaf Bernadottestraat in Heijningen (216 planten), aan de Merwedelaan in Bergen op Zoom (85) planten en in een kelder aan de Dorpsstraat in Sint Willebrord (150 planten. Bij die laatste drie adressen werd ook illegaal stroom afgetapt. Inmiddels zijn alle kwekerijen geruimd.