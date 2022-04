Kleding van NS-medewerkers komt voortaan uit Brabant: 'Echt heel trots'

Vanaf eind deze maand komt alle bedrijfskleding van de Nederlandse Spoorwegen uit Hilvarenbeek. Schijvens Confectiefabriek mag alle kleding voor onder andere conducteurs, machinisten en servicemedewerkers gaan maken. ‘’Daar zijn we echt heel trots op. Het is heel mooi als Hilvarenbeeks bedrijf’’, vertelt directeur Shirly Schijvens.

"Ze hebben ons gekozen omdat we een duurzaam bedrijf zijn", verklaart de directeur. ‘’In eerste instantie gaan we de bestaande kleding maken, maar in de toekomst komen we met nieuwe ontwerpen.’’

Megaorder

Volgens de NS mochten medewerkers meedenken over de eisen waaraan een nieuwe leverancier moet voldoen. Zoals de persoonlijke maatopname van kleding en een toegankelijke webshop. De 12.000 medewerkers mogen namelijk twee keer per jaar een set kleding aanschaffen via de webshop van de leverancier.

"En Schijvens heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan", verklaart de NS in een persbericht. Toch komt er niet direct een nieuwe duurzame kledinglijn, weet Schijvens te vertellen. "We gaan op dit moment geen nieuwe ontwerpen maken. Hopelijk kunnen we dat in de toekomst wel doen en dan ook met gerecyclede kleding zoals we dan nu ook bij de Albert Heijn doen."

Albert Heijn

Het is niet voor het eerst dat Schijvens een megaorder binnenhaalt. Twee jaar geleden mocht het kledingbedrijf een miljoen kledingstukken voor de AH ontwerpen en produceren. Dat gebeurde toen voor een groot deel duurzaam. "De oude stof wordt verwerkt tot nieuwe kleding. De oude schorten worden versnipperd tot vezels en gemengd met gerecycled plastic, waar nieuw garen van wordt gemaakt", vertelde Schijvens twee jaar geleden.