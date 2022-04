Zalig paasweekend: 'Als de zon haar best doet, kan het 20 graden worden'

Zalig Pasen! Dat mag je elkaar komend weekend weer toewensen. Qua weer lijken het volgens Wilfred Janssen van Weerplaza sowieso prima dagen te worden. Heerlijk voor de geluksvogels die een lang weekend vrij zijn, te beginnen met Goede Vrijdag.

"Het weer valt de komende dagen zeker niet tegen", vertelde Wilfred Janssen van Weerplaza donderdagochtend in het radioprogramma 'Wakker!' van Omroep Brabant. "De temperatuur gaat wel iets naar beneden, want de wind gaat wat nadrukkelijker vanaf de Noordzee waaien. Die wind is nog vrij koud in deze tijd van het jaar. Maar de komende dagen is het droog."

Geregeld zon

Maandag valt misschien een enkel buitje, maar dat stelt volgens Wilfred niet zoveel voor. "Verder zien we geregeld de zon en de middagtemperatuur komt meestal uit op een graad of 18. Doet de zon echt haar best, dan komen we misschien wel weer in de buurt van de 20 graden uit!"

Na het lange Paasweekend neemt de wisselvalligheid weer wat toe. "Er is dan kans op een paar buitjes, maar de temperatuur blijft ook dan aan de hoge kant voor midden april."

