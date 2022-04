Hier trainde hij al die tijd voor: militair gaat NAVO-luchtruim beschermen

De Patrioteenheid van de basis Vredepeel is donderdagochtend in alle vroegte vertrokken naar Slowakije. De Patriot is een luchtafweersysteem, dat raketten, helikopters en vliegtuigen uit de lucht kan schieten. De eenheid gaat de oostgrens in Europa bewaken en voorkomen dat het NAVO-luchtruim daar wordt geschonden in de oorlog van Rusland met Oekraïne.

Daan is monteur. Hij is verantwoordelijk voor de stroomvoorziening. Van de Patriotraket tot een werkend koffiezetapparaat voor zijn collega's. "Als de raket geen stroom krijgt, dan is het mijn schuld, maar daar gaan we niet vanuit, daar zijn we op geoefend."

Een van de 150 militairen die donderdagochtend vertrokken is Daan uit Budel. Het is zijn eerste missie. "Maar we hebben al wel de nodige oefeningen gedraaid. Het is spannend. Er komen toch gemengde gevoelens bij kijken. Het is iets waar je al die tijd voor getraind hebt. Maar mijn ouders zijn toch wat ongerust en zijn er veel mee bezig."

De militairen kregen voor vertrek nog een toespraak van luitenant-generaal Wijnen, commandant van de Nederlandse landstrijdkrachten. Ook hij is overtuigd van de kunde van de eenheid. "Ik weet zeker dat als er iets afgevuurd moet worden, het ook een hit is. En dat is geruststellend. We komen niet alleen voor de Oekraïeners in actie, maar ook voor Nederland. Het leed in Oekraïne heeft veel gedaan met de Nederlanders."

De eenheid staat in principe alleen in Slowakije voor afschrikking en geruststelling. "Daar gaan we voorlopig ook vanuit. We zijn klaar om een raket neer te schieten als die in NAVO-luchtruim komt", zegt Daan. "Maar het is niet zo dat we daar meteen vanuit gaan."