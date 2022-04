Veel boeren in grote onzekerheid: 'Overheid heeft spectaculair gefaald'

Drieduizend Nederlandse boeren zitten in onzekerheid. Terwijl ze er zelf niets aan kunnen doen, zijn hun vergunningen al bijna drie jaar niet op orde. “Als overheden moeten we ons schamen dat zo veel ondernemers tussen wal en schip terecht zijn gekomen”, zegt de Brabantse gedeputeerde Erik Ronnes (CDA). Het probleem hangt samen met de stikstofcrisis.

De over het algemeen milde gedeputeerde Erik Ronnes (CDA) is fel als hij praat over de Brabantse PAS-melders. Een term die misschien weinig mensen wat zegt, maar het gaat toch over ruim 450 Brabantse boeren die hopeloos vastlopen in de stikstofregels. In mei 2019 werden hun bedrijven van de ene op de andere dag illegaal. Zelf konden ze daar niets aan doen.

Wakker liggen

Stefan Bogers uit Hoogerheide is een van die PAS-melders. “Ik heb er echt wakker van gelegen,” zegt hij. “Wij hadden meteen door dat het foute boel was.” Hij is bang dat de laatste ontwikkelingen roet in het eten gaan gooien bij zijn zorgvuldig geplande bedrijfsovernameproces. “De overheid moet ons snel duidelijkheid geven.”

Wat is er aan de hand? Bijna drie jaar geleden maakte de Raad van State een einde aan de PAS. Het was een regeling die een einde moest maken aan de achteruitgang van de natuur door stikstof. De rechters vonden die regeling niet effectief. Sindsdien de afschaffing zit Nederland in ‘de stikstofcrisis’.

Niets meer waard

Voor meer dan drieduizend Nederlandse boeren had de beslissing van de Raad van State een wel heel persoonlijk gevolg. Onder de PAS-regeling hadden zij in bepaalde gevallen geen vergunning nodig voor bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe stal, maar was een melding bij de autoriteiten genoeg. Sinds de regeling van tafel is geveegd, zijn die meldingen echter niets meer waard en zitten ze zonder vergunning.

Stikstofminister Christianne van der Wal kwam onlangs met een plan om de PAS-melders een vergunning te geven. Volgens haar zou dat voor het eind van 2025 moeten lukken. Dat betekent dat de laatste PAS-melders die een vergunning krijgen zes-en-een-half jaar zonder papieren hebben geboerd.

Geen krediet

Een vergunning is belangrijk. “Het is de basis,” zegt Marijn Dekkers, sectorspecialist veehouderij bij de Rabobank. “Elke ondernemer heeft een vergunning nodig. In de basis is dat logisch." Zijn bank heeft als standpunt dat bedrijven zonder vergunning geen krediet krijgen. Dekkers noemt het ‘schrijnend voor de PAS-melders’. “Zij zijn te goeder trouw. Maar ze kunnen nu geen plannen meer maken en zitten in onzekerheid. Ze kunnen niet verder met hun bedrijf.”