Al uren voor PSV-Leicester City vieren supporters feestje in Eindhoven

Het is vooraf aan de wedstrijd PSV - Leicester City druk in Eindhoven. De wedstrijd begon om kwart voor zeven, al uren vooraf vierden supporters van de twee clubs feest in de binnenstad.

Evie Hendriks & Floortje van Gameren Geschreven door

De terrassen op de Markt in Eindhoven zijn gevuld met Engelse voetbalsupporters van Leicester City. De Engelse fans zijn halvewege de middag van één ding zeker: zij gaan er met de winst vandoor. PSV-supporters vieren groot feest op het overvolle Stratumseind. Ook zij hebben dan het volste vertrouwen in hun club. "PSV is gewoon beter", zegt een fan. PSV-fans vieren feest op Stratumseind.

Ondanks het fanatisme hing er een gemoedelijke sfeer in de binnenstad. Supporters zongen luid met een biertje in hun hand. Enkele fans stonden met ontbloot bovenlijf van de zon en een heerlijke 19 graden. De supporters van Leicester City gaven aan dat zij 'hartelijk ontvangen' zijn door de tegenpartij. Twee PSV-fans waren er vanmiddag al vroeg bij, helemaal vanuit IJmuiden. "Hoe vroeger wij er zijn, hoe beter. Het is heerlijk in het zonnetje op de Markt. Er hangt een goede sfeer en als we straks winnen, is het nog groter feest."

Er zitten veel supporters van Leicester op de Markt in Eindhoven (foto: Floortje van Gameren).

Door de verwachte drukte is er veel politie in de stad (foto: Floortje van Gameren).

De voorzitter van Leicester Ciry, Khun Top, werd feestelijk onthaald door supporters toen hij langs de Markt liep. De supporters die zichzelf 'het blauwe leger' noemen, zongen voluit voor de voorzitter. De voorzitter van de Engelse club bezocht de binnenstad.

Leicester City spreekt van 'een mooi moment' toen de voorzitter de stad bezocht. De supporters hadden hun mobieltjes in de aanslag toen hij langskwam.

Ondanks dat de gemeente Eindhoven supporters waarschuwden voor verkeershinder door werkzaamheden was er weinig drukte in het verkeer. Veel mensen kwamen lopend de binnenstad in.