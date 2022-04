Jongen (15) uit Steenbergen verdacht van doodsteken leeftijdsgenoot

Bij de steekpartij overleed een 15-jarige jongen uit Middelburg (foto: Provicom)

Een 15-jarige jongen uit Steenbergen wordt samen met een 17-jarige jongen uit het Zeeuwse Rilland verdacht van moord. Dat meldt justitie donderdag. Het slachtoffer, de 15-jarige Tim van der Steen uit Middelburg, werd begin januari zwaargewond in zijn woonplaats gevonden met meerdere steekwonden. Hij overleed drie dagen later in het ziekenhuis.

Ron Vorstermans Geschreven door

Volgens Omroep Zeeland zijn de twee verdachten broers van elkaar. De regionale omroep meldt dat het tweetal 'in beperkingen' zitten. Dat betekent dat ze enkel contact mogen hebben met hun advocaat. De dood van Tim van der Steen leidde tot veel verdriet en verontwaardiging in de regio. Op de plek waar hij werd neergestoken legden vele mensen bloemen, knuffels en kaartjes neer. Ook namen honderden mensen deel aan een stille tocht. De verdachten werden op 14 januari opgepakt, daags na de steekpartij, en zitten sindsdien vast. Donderdag werd de zaak, weliswaar 'pro-forma', voor het eerst behandeld in de rechtbank. Tijdens een pro-formazitting wordt niet de inhoud van een zaak behandeld, maar wordt wel in de rechtbank gesproken over de stand van zaken. Het doel van pro-formazittingen is meestal om het voorarrest van verdachten te verlengen. Donderdag eerste zitting

Op 12 januari 2022, drie dagen na het steekincident, werden de twee verdachten aangehouden. Gezien de leeftijd van de verdachten werd alle zittingen in de zaak achter gesloten deuren gehouden. Eerder meldde justitie dat de verdachte uit Rilland 16 jaar oud was. Dat werd later gerectificeerd.