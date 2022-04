Man overleden na schietpartij in Oss

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision

Aan het Leeuwerikhof in Oss is donderdagmiddag een man overleden na een schietpartij. De politie meldt dat er nog niemand is aangehouden en de dader op de vlucht is geslagen.

Het slachtoffer werd behandeld door het toegesnelde hulppersoneel, maar dat mocht niet baten. Er landde een traumahelikopter nabij de plek van de schietpartij. Politiehelikopter en scooter

Er ligt een scooter op de plek van de schietpartij, maar het is onduidelijk van wie de scooter is. De politie is nog steeds op zoek naar de dader, onder meer met een helikopter die momenteel boven het centrum cirkelt.

