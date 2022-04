PSV strandt in kwartfinale Conference League na late goal Leicester City

PSV is er niet in geslaagd de volgende ronde van de Conference League te bereiken. Na de openingstreffer van Eran Zahavi leek PSV op weg naar de halve finale maar drie minuten voor tijd ging het alsnog fout.

De sfeer in het stadion was nog niet zo goed geweest dit seizoen. Iedereen voelde dat er heel wat op het spel stond na het 0-0 gelijkspel vorige week in Engeland.

PSV – Leicester was een adembenemende wedstrijd. Zelden was een wedstrijd zo spannend als donderdagavond in het Philips Stadion. Dat merkte je aan alles. Maar zelden voelde een nederlaag ook zo zuur aan.

Fout afgestraft

Nadat er over en weer genoeg kansen werden gemist was het na 27 minuten wel raak. Youri Tielemans ging in de fout en verspeelde de bal aan Götze die de bal perfect meegaf aan Zahavi. De spits schoot vanuit een lastige hoek de openingstreffer binnen. Het Philips Stadion ontplofte.

Al snel leek het ook een avond te gaan worden waarop alles mee zat. Want een paar minuten later viel de bal via de kluts bijna over Yvon Mvogo heen, maar Jordan Teze, de vervanger van de geblesseerde Olivier Boscagli, hield de bal op miraculeuze wijze uit het doel.

Tegentreffer

PSV was lange tijd op weg naar de halve finale. De ploeg kreeg ook een uitgelezen mogelijkheid op 2-0. Ibrahim Sangaré schoot van dichtbij hard en hoog over. Daarvoor was Leicester via Patson Daka dichtbij de gelijkmaker. Die gelijkmaker kwam er alsnog. Uit het niets was het James Maddison die raak schoot vanaf de rand van de zestien.

Net op het moment dat je dacht dat PSV het niet meer ging weggeven stortte de boel in elkaar. Dat was ook terug te zien op het veld. De thuisploeg kwam er niet meer aan te pas en uiteindelijk ging het dus fout.

Zuur

Drie minuten voor tijd was er een keurige aanval van de bezoekers. Het eerste schot kon nog gekeerd worden door Mvogo maar de rebound was voor Ricardo Pereira. Hij schoot de 1-2 binnen. Het Philips Stadion viel even stil, waar het juist 87 minuten vol achter de ploeg stond.

De druiven zijn zuur voor PSV, dat lange tijd zicht had op de eerste Europese halve finale sinds 2005. Die droom spatte in de slotfase uiteen. Lang treuren kunnen ze niet in Eindhoven. Zondag wacht de bekerfinale tegen Ajax. Die wedstrijd begint om 18.00 uur in de Kuip in Rotterdam.