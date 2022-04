Milan bouwde met 15.000 LEGO-blokjes in vier maanden het PSV-stadion na

Milan bouwde met 15.00 LEGO-blokjes het PSV-stadion na

De voetbalstadions Old Trafford, Camp Nou, Bernabéu en Wembley hebben er al één: een LEGO-versie van het stadion. Goed nieuws voor de supporters van PSV, want ook de Eindhovense club heeft nu ook een eigen stadion. Dat telt zo'n vijftienduizend LEGO-blokjes en is gemaakt door Milan van Zoggel. Hij woont in Middelrode en is, hoe kant het ook anders, PSV-supporter.

Milan (17) uit Middelrode en LEGO-blokjes, het is een match made in heaven. Bijna vanaf zijn geboorte, staat het leven van Milan in het teken van het maken van allerlei LEGO-bouwwerken. De laatste vijf jaar rolden onder meer de LEGO-varianten van de Efteling en de New Kids-snackbar van de band. De afgelopen vier maanden bouwde de inwoner uit Middelrode het stadion van zijn favoriete club PSV na. Misschien ook wel het stadion van de aanstaande bekerwinnaar?

Foto: Milan van Zoggel

