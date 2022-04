Onrust in Eindhoven: ME voert charges uit na verliespartij PSV

ME vormt linies bij het plein voor de Catherinakerk (foto: SQ Vision).

Na de door PSV verloren kwartfinale tegen Leicester City hebben rellende supporters voor onrust gezorgd in het centrum van Eindhoven. De politie heeft enkele mensen aangehouden en de ME heeft charges uitgevoerd. Rond kwart voor elf is de situatie 'rustiger', meldt een 112-correspondent van Omroep Brabant.

Volgens de politie zijn PSV-fans en Leicester-fans op sommige plekken in de stad 'biertjes met elkaar aan het drinken', maar ging het op andere plekken mis. Gemengde signalen

"We krijgen gemengde signalen", aldus een politiewoordvoerder, die rond halfelf nog niet meer duidelijkheid bieden. "Maar de ME heeft linies gevormd en de supportersgroepen worden nu uit elkaar gehouden", aldus een woordvoerder van de politie. De meeste PSV-supporters hebben zich rond halfelf verzameld op Stratumseind, terwijl de meeste Engelsen op dit moment op de Markt rondlopen. Ter hoogte van de Catherinakerk vormt de ME dus linies om de supportersgroepen zo uit elkaar te houden 18 Septemberplein en Demer

Het ging aanvankelijk mis vanuit het stadion richting het 18 Septemberplein. Fans van Leicester werden naar het plein geleid door de politie, maar daar volgde een confrontatie met enkele supporters van PSV. Daardoor moest de ME eraan te pas komen. De ME heeft na de wedstrijd ook charges uitgevoerd rondom het stadion en op de Demer, de grote winkelstraat waar zich fans van Leicester hadden verzameld. De politie heeft direct na de wedstrijd paarden en honden ingezet om de fans van beide ploegen in bedwang te houden. Volgens een 112-correspondent van Omroep Brabant werd er na afloop van de wedstrijd bij het stadion 'gegooid met alles wat los en vastzat'. Op beelden op sociale media is te zien dat de onrust groot was. Inmiddels is de situatie rondom het stadion onder controle.

Baldadigheid en belediging

Voorafgaand aan de wedstrijd waren er wel wat 'incidenten', aldus een politiewoordvoerder. De politie heeft toen twee mensen opgepakt voor belediging en baldadigheid. PSV verloor later op de avond de kwartfinale tegen Leicester City in de slotminuten. Het werd 1-2. LEES OOK: PSV strandt in kwartfinale Conference League na late goal Leicester City

