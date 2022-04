Vrolijk Pasen! Dit zijn de leukste paas(f)eitjes op een rij

De paasstol staat al op tafel, de eieren zijn verstopt en de verse broodjes liggen af te bakken. Het paasontbijt kan beginnen! Hier wat leuke paasfeitjes om deze paasdagen mee te beginnen.

Na zó veel chocolade eitjes word je precies een kilo dikker.

De gemiddelde Nederlander eet gemiddeld 47 chocolade paaseitjes rond de paasperiode. Als je er eenmaal aan begint, kan je eigenlijk niet stoppen. Maar hoe slecht zijn deze chocobommetjes nu? Volgens EditieNL zit je na 150 paaseitjes niet alleen een kilo zwaarder, maar ook heel misselijk aan het paasontbijt.

Hoe lang moet je sporten om één paaseitje te verbranden?

Ook volgens EditieNL, kan je zeker een chocoladepaaseitje eraf sporten. Hiervoor kan je bijvoorbeeld 10 minuten lopen, 8 minuten fietsen of gewoon 20 minuten staan. Dus met even rondjes in de woonkamer wandelen terwijl de broodjes aan het afbakken zijn, heb je gelijk de eerste paaseitjes verbrandt.

Wie aan de lijn wil denken, kan wellicht het beste grijpen naar een eitje met likeur. Hier zitten ‘slechts’ 37 calorieën in per eitje. Pure eitjes tellen per stuk 40 calorieën. Melk en wit zitten hier wel overheen met 45 calorieën per chocolade eitje.

Eitjes koken op de moderne manier.

De AirFryer, wie heeft hem tegenwoordig niet in zijn keukens staan? De eieren voor het paasontbijt kun je volgens de Telegraaf ook prima koken in je Aifryer. Sterker nog, het is zelfs beter dan op het fornuis. De Airfryer heeft namelijk een constante temperatuur, waardoor je makkelijker kan inschatten hoe lang een ei moet koken. Verwarm de Airfryer voor op rond de 130 graden, kies hoe jij je eitje wilt en stel de tijd in. Zo simpel kan het zijn!

Waar komt die paashaas nou toch vandaan?

Ondanks dat Pasen een christelijk feest is, staat er toch echt nergens in de Bijbel iets over een haas en verstopte eieren. Hoe kan het dat die haas dan toch elk jaar in onze tuin hobbelt tijdens Pasen?

Het verhaal van de paashaas komt oorspronkelijk uit Duitsland. Hier kwam de haas mee tijdens de stroom van Duitse migranten die halverwege de 19e eeuw naar Nederland kwam. Veel van hen begonnen bijvoorbeeld aan een bakkerij, waar rond de Pasen alle paashazen in de etalage stonden.

Voor de paashaas zijn intrede deed, kenden Nederlanders de paasvogel. Dit is samen met de Duitse paashaas één verhaal geworden: de paasvogel is veranderd in een paashaas en die legt één keer per jaar eieren.

En eventjes niét met de familie aan tafel?

Volgens een klein onderzoek van Booking.com gaan de meeste Nederlanders dit jaar een paasweekendje weg naar de stad van de liefde: Parijs. Gevolgd door Antwerpen en Londen. Maar ook Nederlandse steden als Maastricht en Amsterdam maken zich klaar voor meer toeristen uit eigen land.