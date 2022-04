Acht mensen opgepakt in Eindhoven tijdens onrust kwartfinale PSV

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision.

In Eindhoven zijn donderdag in totaal acht mensen aangehouden tijdens opstootjes in de stad rondom de kwartfinale van PSV tegen Leicester City. De ME moest 's avonds charges uitvoeren om de rust te behouden.

Ron Vorstermans Geschreven door

"Door het de-escalerend optreden van de ME konden de groepen gescheiden worden en zijn grotere ongeregeldheden voorkomen", aldus de politie, die verder spreekt over een 'over het algemeen gemoedelijke' sfeer tijdens het duel. Iedereen weer thuis

Voorafgaand aan de wedstrijd waren er ook wel wat 'incidenten', aldus een politiewoordvoerder. De politie heeft toen twee mensen opgepakt vanwege belediging en baldadigheid. In totaal zijn er acht personen aangehouden, onder wie twee Engelsen. Van die acht zijn er drie minderjarig. De leeftijden van de verdachten liggen tussen de 16 en 59 jaar. Alle verdachten zijn weer naar huis gestuurd. PSV verloor donderdagavond het kwartfinaleduel in de Conference League tegen Leicester City in de slotminuten. Het werd 1-2.

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision.