Doorrijder laat vrouw gewond achter, mogelijk reed hij door rood

De politie is op zoek naar een doorrijder die vrijdagmorgen een vrouw gewond achterliet (Archieffoto: Karin Kamp).

De politie is op zoek naar een doorrijder die vrijdagmorgen een vrouw aanreed aan de Anthony Fokkerweg in Eindhoven. De bestuurder reed in een rode Citroën C1 en heeft schade aan de linker voorkant. Het slachtoffer is met verwondingen aan het been naar het ziekenhuis gebracht.