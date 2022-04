Reizen we naar het buitenland, of hebben we door corona Brabant ontdekt?

Nu de cornamaatregelen afgeschaft zijn, kan iedereen die wil weer met een gerust hart naar het buitenland vertrekken voor de zomervakantie. Maar willen we dat wel, of hebben we de afgelopen twee jaar juist ontdekt hoe fijn het in Brabant is?

Mondkapjes, horeca die sluit zodra de avond valt en afstand houden bij het shoppen. Het zijn niet alleen de coronamaatregelen die beslissend zijn bij de keuze voor een vakantiebestemming, zo blijkt uit een rondgang langs een aantal vakantieparken in onze provincie. Er spelen meer zaken mee, en dan kan de keuze dit jaar zomaar weer op het Brabants land vallen.

'Het moet nog loskomen'

Bij Vakantiecentrum De Ullingse Bergen in Land van Cuijk merken ze wel dat de grote stroom vakantievierders nog een beetje op gang moet komen. "De vorige twee jaar was het om deze tijd al wat drukker, het moet nog een beetje loskomen", aldus een medewerker. De populaire plekken in de buurt van de kinderattracties zijn al wel volgeboekt, op de rest van het park is nog plaats.

Ook bij Recreatiepark De Achterste Hoef in Bladel merken ze dat er 'een beetje minder' boekingen voor de zomer binnenkomen. Toch is het verschil met de coronajaren niet groot, nu het zonnetje steeds fanatieker schijnt loopt het aardig vol met reserveringen.

Oorlog in Oekraïne

Dat kan ook komen door een andere onzekerheid na corona: de oorlog in Oekraïne. Een medewerker van Vakantiepark De Bergen, ook in Land van Cuijk: "Naar het buitenland mag weer, maar mensen zijn toch afwachtend vanwege de oorlog." Van een verschil vergeleken met de drukke coronaperiode is bij hun dan ook geen sprake. "We merken niet dat het rustiger is."

En daarnaast zijn er ook nog mensen die dankzij corona juist ontdekt hebben hoe mooi Brabant is. Bij Recreatiepark TerSpegelt in Eersel is de zomer al volgeboekt, en alle andere schoolvakanties ook. "Mensen hebben toen ze hier vorig jaar waren meteen weer geboekt, door corona hebben ze ons echt ontdekt."

Te warm

Bij Recreatiepark Duinhoeve in Udenhout delen ze die ervaring, en noemen ze nog een voordeel van Udenhout boven het Gardameer: "Je hoeft geen honderden kilometers in de auto te zitten met jengelende kinderen op de achterbank!" Naast corona en Oekraïne is er volgens de medewerker nóg een actuele kwestie die meespeelt: het klimaatprobleem. "Spanje en Italië zijn vaak veel te warm in de zomer." Ook dan blijkt Brabant dus een prima alternatief.